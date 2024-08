SUZE KOJE SU OBIŠLE SVET: Novaka nakon osvojenog ZLATA snažno zagrlio ĆERKICU - Dirljiva scena u Parizu! (VIDEO)

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković osvojio je Olimpijske igre u Parizu pošto je u spektakularnom finalu pobedio Karlosa Alkaraza sa 2:0 u setovima!

Posle meča, Novak Đoković nije mogao da sakrije emocije. Suze su krenule, a posle pozdrava sa Karlosom, Srbin se uputio ka tribinama, gde se nalazila njegova porodica.

Najpre je uplakani Novak zagrlio svoju ćerkicu Taru, a kako je to izgledalo pogledaje:

A dream, realised 🥹



Amazing scenes as Novak Djokovic wins the Olympic men's singles final, and just look at what it means for him to secure the golden slam 🥇🇭🇷#Olympics #PARIS2024 pic.twitter.com/fmTmqbyeTY