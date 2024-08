SKUPLJAČICA LOPTICA POGLEDOM GUTALA ĐOKOVIĆA: Biće joj neprijatno kada pogleda sebe na OVOM SNIMKU! (VIDEO)

Danas je Novaka Đokovića postao Olimpijski šampion i pobedio je mladog Karlosa Alkaraza na Olimpijskim igrama u Parizu. On je osvojio zlato i ostvario sebi veliku želju.

On već iza sebe ima impresivne uspehe u tenisu, uključujući osvajanje svih najprestižnijih turnira osim zlatne olimpijske medalje. Da podsetimo, Novak je u Londonu izgubio od Karlosa koji je tada osvojio Vimbldon.

Dok su se njih dvojica borili na terenu, ono što su mnogi primetili je devojku koja je skupljala loptice.

The way this lines woman looks at Novak Djokovic. 👀 😂pic.twitter.com/hknKP2HHkV