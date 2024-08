AUU, KAKAV SKANDAL ZA VREME NOLETOVE DOMINACIJE! Ovo je velika sramota televizije (FOTO)

Srpski teniser Novak Đoković je ostvario veliki uspeh osvojivši zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. U velikom finalu, Đoković je trijumfovao nad Karlosom Alkarazom rezultatom 2:0, po setovima 7:6, 7:6, nakon više od tri sata borbe na terenu Filip Šatrije. Ipak, uprkos ovom veličanstvenom trijumfu, meč nije bio dostupan svim gledaocima, zbog neočekivanog prekida prenosa od strane BBC televizije.

Nažalost, BBC je prekinuo prenos finala nakon emitovanja prvog seta, što je izazvalo negodovanje mnogih ljubitelja tenisa. Razlog ovakve odluke leži u činjenici da BBC može da emituje samo dva sporta istovremeno na Olimpijskim igrama, dok za gledanje trećeg sporta neophodna je dodatna pretplata. Ovaj potez televizije ograničio je pristup jednom od najvećih sportskih događaja na svetu mnogim zainteresovanim gledaocima, što je izazvalo ogorčenje u javnosti.

Odluka BBC-a da prekine prenos finala izazvala je brojne reakcije među ljubiteljima tenisa i sporta uopšte. Mnogi su izrazili razočaranje zbog nemogućnosti da prate meč između dva vrhunska tenisera, smatrajući da je ovo bila propuštena prilika da se uživa u vrhunskom sportskom nadmetanju.

Djokovic v Alcaraz really highlighting the BBC’s Olympic rights limitations here. After showing the best first set of tennis this year, the only option to continue following the action is the website live text 😬 Thankfully there is a reliable stream of the match on Discovery+