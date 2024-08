Stojačić u suzama dao izjavu: Razočarali smo i sebe i Srbiju, ne znam sta će biti s našom generacijom…

Basketaška reprezentacija Srbije je totalno podbacila na Olimpijskim igrama u Parizu gde je poražena od Francuske u četvrtfinalu sa 22:18, čime su i završili svoje učešće. Orlovi su bili prvi favorit za zlato, te je utoliko ovaj poraz i bolniji.

Nakon meča je najteže bilo Strahinji Stojačiću koji je bio kapiten naše selekcije.

On je u suzama počeo da priča za medije u Parizu.

- Ne znam, ne znam kako bih komentarisao. Odigrali smo utakmicu, da kažem stvarno, biće ovakvi i onakvih komentara. Amerikanci su došli po dve sigurne medalje, ispadoše oni, ispadosmo mi u četvrtfinalu. Da li je pritisak ili šta je, možda lično sam ja prvi put osetio, ne vadim se na to. To nisam ja ovih sedam dana, ne znam šta bih rekao. Morao sam da povučem ekipu više, podbacio sam od drugog basketa do poslednjeg.

Ljut si na sebe?

- Na sebe najviše, izgubili smo od Kine, od Letonaca što je glavni cilj da ne šutiraju. Imamo 18:14 protiv Litvanije, protiv Francuza su nas nadigrali. Zasluženo smo ispali, ne znam zašto, trudili smo se i sanjali. Ali je užas.

Koliko je teško lično, tešili su vas?

- Naravno da je teško, dve godine živimo za ovo, ovo je san svakog sportiste. Da se vratim na to, glupo je da pričam ja o tome, ali... Novak Đoković je uspeo posle četiri godine, mi nećemo imati više šanse, bićemo matori za Los Anđeles, ostaće neostvaren san, s tim mora da se živi. Razočarali smo i sebe i druge, treba živeti s tim. Svako od nas je želeo zlato, a to što nismo uspeli, dešava.

Komentarisao je i atmosferu.

- Navikli smo, želeli smo da igramo, daleko od toga da smo želeli četvrtfinale. Kad igraš pred punim tribinama, zato i igraš. Kad znaš da igraš, ja sam prvi put u životu igrao ovakvu utakmicu. Nisam imao nijedan poraz u životu za reprezentaciju i to je nešto što sam sanjao da će ostati. Četiri pobede i četiri poraza nisam ni u najružnijim snovima sanjao.

Uskoro ide Evropsko prvenstvo...

- Ma, imamo. Evropsko imamo, da vidimo ko će igrati to, za 20 dana je. Ja lično pričam da ne znam da li ću se oporaviti, moram otići da se iskuliram. Ovo nisam očekivao, razočaravajuće.

Da li je nešto ukazalo na ovakav rasplet?

- Došli smo spremni, prva protiv Amerikanaca, ispalo je da su oni najlošiji, povredio se najbolji igrač ekipe. Rezultat neverovatna i to nismo očekivali, onda dolazi šok gde su nas Kini dobili uz skandaoloznu odbranu cele ekipe. Dešava se, ne znam. Bio sam glavni favorit, došao sam po zlato, ja sam sigurno najveći krivac.

Ima li šanse da odete u Los Anđeles za četiri godine?



- Daleko je četiri godine, glupo je bilo šta da obećam, ja se nisam zadovoljio i daleko je od onoga što sam očekivao, vraćam se na to, imaju mladi momci koji čekaju priliku i moramo biti spremni. Dolaze novi klinci, novih igrača ima. Moramo biti svesni da smo propustili svoju priliku. Treba da se izbore za ekipu, ako budem u stanju trudiću se, četiri godine j daleko

Autor: Dubravka Bošković