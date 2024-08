Novakov tast JEDNIM GESTOM jasno pokazao u kakvom je odnosu sa Đokovićem - evo šta je uradio nakon meča

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je toliko željenu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama pošto je u finalu pobedio trenutno svog najvećeg rivala Karlosa Alkaraza (7:6, 7:6).

Nole je u 37. godini ostvario svoj san i olimpijskim zlatom stavio poslednji delić na slagalicu kojim je zacementirao status najvećeg svih vremena.

Novak je često u intervjuima govorio da su za njegov uspeh u velikoj meri zaslužni i članovi njegove porodice koji su ga uvek bodrili sa tribina i davali mu vetar u leđa, a tako je bilo i ovaj put.

Naime, meč protiv Karlosa Alkazara na OI u Parizu, pratili su uživo pored najjužih članova porodice i njegovi tašta i tast koji nisu mogli da sakriju sreću nakon što je meč završen i radovali se zajedno sa ostalima zbog uspeha svog zeta i cele Srbije.

