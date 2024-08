'HVALA TI TITANE' Novak se javno obratio Alkarazu OVIM rečima, usledio još JAČI odgovor Španca! (FOTO)

Srpski teniser Novak Đoković obratio se Karlosu Alkarazu, rivalu iz finala Olimpijskih igara i uputio mu pregršt komplimenata.

Najbolji teniser svih vremena odao je priznanje velikom rivalu na borbenosti i igri u finalu Igara u Parizu, nakon kojeg se naš as okitio zlatom.

Nole je još jednom dokazao da je ljudska i sportska gromada.

"Kratak pozdrav za Karlosa. Još jedno epsko finale, prijatelju. "El klasico". Čestitam tebi i tvom timu na odličim Olimpijskim igrama. S obzirom na godine, energiju i način na koji igraš, verovatno je pred vama još 20 Olimpijskih igara. Vaše zlato će doći. Do sledećeg puta, amigo", napisao je u svom stilu Novak Đoković.

Nije Nole dugo čekao na odgovor!

"Hvala Titane! Ne mogu da dočekam sledeći meč", odgovorio je Španac.

Naš as je tek na svojim petim Olimpijskim igrama uspeo da osvoji zlatnu medalju. Đoković je prethodna četiri učešća najdalje stizao do polufinala i samo jednom je uspeo da osvoji bronzanu medalju i to na svojim prvim Igrama 2008.

Ipak, posle 16 godina čekanja, juče je na šljaci uspeo da ispuni dugo očekivani san.

Autor: Iva Besarabić