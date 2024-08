Pešić pred četvrtfinale OI: Australija je najbolji tim na turniru, teže je bilo protiv Južnog Sudana

Košarkaška reprezentacija Srbije odigraće četvrtfinalni meč protiv selekcije Australije, a pred sam meč, na treningu Srbije, Svetislav Pešić je pričao za medije.

Istakao je da je svaka utakmica važna, čak i ona protiv Južnog Sudana. Takođe, analizirao je ekipu Australije, ističući njihov izraženi kvalitet.

- Svaka je važna. Četvrtfinalna je ova utakmica protiv Južnog Sudana, je bila važna, ali vidite, dobili smo najtežeg protivnika. Iako smo ovaj, Australija je apsolutno najteži protivnik od svih ovih koji su u tom prvom šeširu, radi se o jednoj vrlo ozbiljnoj ekipi. To svi znamo, dobro vođeno od iskusnog trenera sa iskusnim igračima koji imaju taj svoj kontinuitet jer dugu godinu su zajedno, dugu godinu igraju. To je, da tako kažem, prva i osnovna karakteristika što je posebno važno za turnirski sistem ili za reprezentativni program da se ostvari kontinuitet, što je vrlo teško da ostale reprezentacije naprave, kada se tu nešto menja, oni imaju to što imaju, znaju se dobro, rekao sam, iskusni su. Imaju te igrače koji u NBA, ne samo što su u NBA, nego igrači koji su važni u NBA timovima. Na drugi način igra, naravno, Južni Sudan u toj tranziciji. Danas je, u ovoj košarci koju danas imamo, najvažnija stvar je, u taktičkom nekom pogledu, da se tako dobro igraš u odbrani, u tranziciji, da sprečiš te lake koševe, kako mi to kažemo, koševe iz kontranapada, to je pola posla. Pa oni su upravo, kad se uzme idealna statistika ili skauting svakog igrača, prva karakteristika svakog od njih je da njega odlikuje taj transition game. Tako da oni su nama na utakmici, što smo igrali u Abu Dabiju, dali praktično dve, ovako, prilike, oni su dali 80 koševa, od toga su dali 40 koševa iz tranzicije. Znači, naravno, tamo smo mi bili malo, tek smo stigli sa puta, bili smo malo umorni, nismo se nešto mi pripremali za protivnika, više smo gledali svoju igru, ali mi, svi mi koji znamo Australijsku reprezentaciju, mi ih veoma respektujemo, poštujemo ih, jer to je ekipa koja zna šta hoće, seriozna, nema tu trikova u njih, to je čista košarka, jasna košarka. Tako da stvarno moramo dobro, pre svega u tranziciji, da budemo spremni da smanjimo broj njihovih poena iz fastbreaka, iz tranzicije, da bi onda naš način igre, kako mi igramo, došao do izražaja - rekao je Pešić.

Smatra da ekipa Srbije raste na turniru, da su igrači sve bolji i ističe kako mora da se igra protiv Australije.

- Mi smo najviši na turniru, a svi u igri. Naravno da smo mi bolji nego što smo bili 24. juna kad smo počeli tu, nema nikakvih dilema. Ova utakmica protiv Južnog Sudana, to je baš bila jedna fantastična utakmica, trebalo je izdržati taj pritisak koji su oni napravili, naši momci su stvarno uspeli da... Uspeli smo ipak mi da nametnemo u neko vreme tamo sredinom treće četvrtine, uspeli smo da ih slomimo, pre svega načinom kako smo mi igrali i bila je izvanredna reakcija. Promenili smo ritam igre u napadu, dali smo tamo koševe gde smo hteli da damo koševe i na kraju krajeva oni su smanjili te poene iz tranzicije, to nas raduje. Mnogo teško je igrati, su mnogo brzi, rekao sam već da vas ne gnjavim sada, Australija isto tako, isto tako možda malo bolja u smislu te kompletne organizacije pa čime ekipa bolja i cime bolja organizova nekako je i nama lakše da to branimo za razliku od Južnog Sudana ali to nas neće baš previše spasiti ukoliko stvarno ne budemo maksimalno koncentrisani i gladni. Da se uživa kad se da košu napadu ali i da se uživa u smislu tog individualnog kvaliteta u odbrani da im ne damo te lake koševe što mi kažemo, mislim da smo mi tu razumeli šta treba da se radi jer mi smo i od početka naših priprema kad smo počeli mi smo govorili da igramo uglavnom nas čekaju ekipe koje su u tom transition napadu mnogo jake i mi smo stvarno puno radili na tome. Ako smo nešto radili radili smo odbrano tranzicije tako da tu pokazalo se tu nekih dobrih rezultata, ali svaka utakmica je nešto naravno novo - zaključio je Pešić.



Autor: Jovana Nerić