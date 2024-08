ANA SLAVILA MEDALJU, A ONDA JE USLEDIO ŠOK: Oduzeli joj odličje i dali Amerikanki! Nesrećna devojka briznula u plač (VIDEO)

Rumunska gimnastičarka Ana Barbosu doživela je neviđeni šok nakon takmičenja u parteru na Olimpijskim igrama u Parizu.

Nesrećna devojka je u suzama napustila dvoranu, pošto joj je nakon uložene žalbe Amerikanke Džordan Čajls oduzeta bronzana medalja.

Ana je bila na trećoj poziciji i već je počela da slavi bronzanu medalju, a onda je usledio preokret. Čajls, koja je u prvi mah bila peta, uložila je žalbu na ocenu koja joj je dodeljena i sudije su preinačile odluku, pa je sa petog skočila na treće mesto.

Tako je nesrećna Ana u momentu ostala bez medalje.

🇷🇴 Romanian gymnast Ana Bărbosu had her Olympic bronze medal taken away after American coaches complained to the jury.



The medal was stripped from Ana and awarded to American gymnast Jordan Chiles.



