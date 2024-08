POGLEDAJTE BOMBU NIKOLE JOKIĆA: 'Sombor šafl' presudio Australiji posle NEVIĐENE DRAME u Parizu! (VIDEO)

Niiiikooolaaa!

Košarkaška reprezentacija Srbije posle totalne drame i produžetka pobedila je Australiju 95:90 i plasirala se u polufinale Olimpijskih igara u Parizu.

Na 9.8 sekundi do kraja, Ausrtralija je imala napad, a selektor Pešić je tražio tajm-aut. Potom, lopta je došla do nezaustavljivog Milsa. Nad njim je Srbija odigrala odličnu odbranu, ali je on uspeo da se podigne, uputi šut koji je na kraju završio u košu na sekund do kraja.

Potom, usšlo se u produžetak, Srbija je gubila na minut do kraja. Potom, Jokić je ubacio koša za 91:90, a onda Australija ne koristi svoj napad. Lopta na isteku napada dolazi do Nikole Jokića koji se okreće i izvodi svoj čuveni šut, "Somor shuffle" za totalni delirijum!

Autor: Iva Besarabić