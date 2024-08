KO JE MAJKA NOVAKA ĐOKOVIĆA? Malo ko zna da je zbog ljubavi prema Srđanu promenila veru

Dijana Đoković nosi dva imena, crkveno i građansko. Iako je po poreklu ispovedala katoličnu veru, majka najboljeg sportiste u istoriji je po rođenju sina Marka odlučila da se krsti u pravoslavnoj crkvi.



Tom prilikom u Žiči je krštena cela porodica, pa i njen muž Srđan Đoković, a obavili su i crkveno venčanje. O svom poreklu, ali i želji za promenom vere i govorila je Dijana u jednoj emisiji.

- Moji roditelji jesu katolici, ali su ih partija i komunizam vaspitavali. Izjašnjavali su se kao Jugosloveni. Mene nisu učili odmalena da ja verujem u Boga, niti smo slavili Uskrs ili Božić. Onda to nisam mogla ni na svoju detu da prenesem, jer ni ja nisam imala, biću iskrena. U Srđanovoj porodici opet nisu isto bili kršteni, jer nisu smeli - rekla je Dijana.

Krštenje je organizovano po želji Srđanove mame, tada je pokrštena cela porodica.

- Pokojna Srđanova majka Stanka, koja je imala jako tešku bolest - rak kostiju, pred kraj života je rekla da bi volela da krsti decu pre nego što umre. I ja sam se pitala kako da se krstim, kada su moji poreklom katolici. Nisam bila krštena u katoličkoj crkvi, ali poreklo vučem, iako sam odrasla i živim u Srbiji ceo život - objašnjava.

Odluku da se krsti u pravoslavnoj crkvi donela je kada je rodila drugog sina, a od tada nosi ime Milica, jer je njeno ime rimokatoličko.

- Međutim, što su oni mene više pristiskali, ja sam bila sve dalje od te odluke, e onda su me pustili. Kada sam rodila Marka, e tada se u meni nešto samo preokrenulo. I rekla sam: "Da, ja želim da se krstim i želim da krstim moju decu". I tako smo odlučili da se svi krstimo u maju 1992. u Žiči i to u staroj crkvi.

- U jednom momentu mi prilazi sveštenik i sad ja treba da kažem svoje ime. Kada sam izgovorila Dijana, on me onako pogleda i kaže ne može, nije pravoslavno, već rimokatoličko. Vrteo se tri kruga oko oltara i vrati se i pita šta da radimo. Opet se prošeta tri kruga oko oltara i ja se setim da kod katolika postoji kršteno i građansko ime. I kažem mu mogu li da zadržim moje ime, volim ga, a vi meni dajte crkveno ime. I on pristane - otkrila je Dijana.

Kao srpska carica

Kako je objasnila uz osmeh, plašila se da će joj muž nadenuti ime Srbijanka, a onda je odabrao ime srpske carice - Milica.

- Pogledam krajičkom oka Srđana, vidim da mu radi mozak 360 na sat, a u sebi se molim da nije samo Srbijanka, jer je on meni, dok smo se zabavljali, rekao kakva Dijana, ja ću tebe da preksrtim u Srbijanka. A ja sam imala i razrednu u Nišu koja se tako zvala i bila je onako oštra. Da bi on u jednom momentu rekao Milica i ja sam odmah rekla - može!

Srđan i Milica Đoković - kroz osmeh je ispričala Noletova mama u emisiji "Dok anđeli spavaju".

Tara i Stefan kršteni na Ostrogu

Novak Đoković, obavio je prošle godine svečanu ceremoniju krštenja svoje dece Stefana i Tare u Manastiru Ostrog. Ovaj poseban događaj, predvodio je patrijarh Porfirije, uz prisustvo članova porodice i kumova.



Kum na krštenju je bio Neven Marković, bivši fudbaler koji je karijeru završio 2016. godine u poljskoj Lehiji i on je krstio Novakovog sina Stefana, dok je malu Taru krstila Maja Kremić, direktorka u Fondaciji Đoković i najbolja Jelenina drugarica.

Autor: Dubravka Bošković