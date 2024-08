Prizor koji će otopiti i najtvrđa srca! Zbog ovog snimka svi pišu da je Rafael Nadal najbolji tata među teniserima

Španski sportista uživa u svakom momentu provedenom sa porodicom

Španskog tenisera Rafaela Nadala sve manje viđamo na terenu, pa zato koristi svaku priliku da je sa porodicom, ženom Ćiskom i sinom Rafaelom Juniorom.

Tako je osvanuo jedan prelep snimak na kom se vidi da uživa u svakom momentu sa svojim naslednikom. Snimak je oduševio sve na društvenim mrežama. Rafael Nadal prevrće mališana, vrti oko sebe, podiže u vis dok sin Rafael to sve prihvata sa osmehom i željan je igre sa tatom.

Retko smo imali priliku da vidimo "kralja šljake" u ovakvom emotivnom izdanju, ali jasno je da mu sin izaziva i posebne emocije koje je tek po njegovom rođenju osetio.

Hey everybodyguys if you weren’t already smiling you are now pic.twitter.com/uMuuFLbB3G