NADAL NIJE ČESTITAO ĐOKOVIĆU, VEĆ GA JE UPOZORIO?! Španski mediji izneli ŠOKANTNE tvrdnje! Govore o Rafinoj SKRIVENOJ PORUCI!

Od slavlja Novaka Đokovića na Olimpijskim igrama u Parizu prošla su već četiri dana, međutim u Španiji je i dalje tema kako je Karlos Alkaraz ostao bez viđenog zlata. Cela zemlja očekivala je od njega da donese najsjajnije odličje, otud i one suze i poruka da je pucao pod pritiskom kakav nikad nije osećao, dok sada španski "Mundo Deportivo" ide u drugu krajnost.

Novaka Đokovića nazivaju "dželatom španskog tenisa" na Olimpijskim igrama u Parizu i podsećaju da je prvo eliminisao Rafaela Nadala, a zatim Karlosa Alkaraza. "Čovek sa 24 grend slema, i tri Rolan Garosa, pobedio je kralja Pariza koji ima 14 titula i poslednjeg šampiona grend slema na šljaci... I to sa 37 godina, posle operacije meniskusa i skorog lakog poraza od Alkaraza na Vimbldonu. Ostvario je svoj zlatni san, olimpijsku titulu, plakao je pun emocija kao i naš teniser iz Mursije, samo što je to Alkaraz učinio zbog razočaranja koje je ublažila srebrna medalja oko vrata", navodi se u tekstu veoma tiražnog lista u Španiji.

Ono što je zanimljivo je da autor teksta analizira Nadalovu objavu posle finala Olimpijskih igara u Parizu, dodajući da je vrlo nezadovoljan ishodom. Podsećaju da je poslao poruku utehe Alkarazu, ali da Đokoviću nije čestitao na Instagramu, nego ga upozorio?

Rafa Nadal congratulates Djokovic on winning the gold medal at the Olympics:



“Congrats Novak on completing the Golden Slam and being able to achieve what you wanted. Well done 👏” pic.twitter.com/6CDqSykzz7