OVO ZANIMA CELU SRBIJU: Poznato kada delfini igraju protiv Amerike POLUFINALE Olimpijskih igara u Parizu

Vaterpolisti Srbije plasirali su se u polufinale Olimpijskih igara u Parizu, pošto su u četvrtfinalu pobedili Grčku sa 12:11 (3:3, 3:2, 2:4, 4:2).

U neizvesnoj završnici Srbija je do pobede došla pogotkom Nikole Jakšića sa skoro 10 metara u poslednjoj sekundi.

Za prolazak u finale Srbija će igrati sa Sjedinjenim Američkim Državama koji su slavili nad Australijom posle peteraca.

🤽‍♂️🤽‍♂️Semifinals are set in the men’s #WaterPolo tournament 😱 Who’s making it to the #Paris2024 final! 👇 pic.twitter.com/GOjmjsZfVW