Preti joj doživotna suspenzija! Ruskinja otrovala protivnicu, ide u zatvor!

Ruska šahistkinja Amina Abakarova (40) optužena je da je otrovala deset godina mlađu rivalku Umajgnat Osmanovu, tokom šampionata u Dagestanu početkom avgusta.

Naime, sigurnosne kamere usnimile su trenutak kada je Abakarova smireno prišla do šahovske table, gde je Osmanova trebalo da se pojavi 20 minuta kasnije. Zatim je iz bočice po stolu i tabli razmazala supstancu, za koju se sumnja da je potencijalno smrtonosna. Ona je prethodno pitala da li kamere rade i rečeno joj je da nisu u funkciji.

Pogledajte i sami na video snimku ispod kako je šahistkinja počinila ovaj zločin.

Osmanova je nakon toga ne znajući šta se desilo, sasvim regularno zauzela svoju poziciju i započela meč. Pozlilo joj se posle pola sata, bilo joj je muka i imala je vrtoglavicu, pa je morala da pozove medicinsku pomoć. Lekari su je odmah pregledali i zaključili da je verovatano otrovana.

Nakon pregleda snimaka sa sigurnosnih kamera, arbitar je ovaj slučaj prijavio policiji i Abakarova je ekspresno privedena.

- I dalje se osećam loše. U prvim minutima sam osetila nedostatak vazduha i ukus gvožđa u ustima. Trebala sam da provedem oko pet sati pored ove šahovske table, ne znam šta bi mi se desilo da odmah nisam primetila - poručila je Osmanova.

Poisoning incident in Russian 🇷🇺 Chess.

Statement by the Chess Federation of Russia, video from Karjakin's Telegram: pic.twitter.com/5ePqEUMAI1