NESTVARNO! Ovako nešto JOŠ NIJE VIĐENO! Kenijki ODUZELI srebro, pa ga NAKNADNO VRATILI!

Kenijska atletičarka Fejt Kipjegon diskvalifikovana je i oduzeto joj je srebro u trci na 5.000 metara na Olimpijskim igrama u Parizu.

Kipjegon je tokom trke vukla za ruku svoju protivnicu Gudaf Cegaj iz Etiopije.

Zlato je otišlo u Keniju, a trijumf je ostvarila Beatris Šebet.

Ovo je bio epilog jučerašnje trke na 5.000 metara, ali nakon žalbe Kenijaca koja je usvojena, Fejt Kipjegon je ipak vraćena srebrna medalja.

Here is the shove in question involving Faith Kipyegon and Gudaf Tsegay… pic.twitter.com/6C1qGijDh6