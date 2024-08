Šteta! Imali su Amere u šaci, ali...Prednost Orlova se istopila u poslednjim minutima - sledi borba za bornzu

Košarkaši Srbije izgubili su duel sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu. Orlovima predstoji borba za bronzu.

Košarkaši Srbije izgubili su od Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu Olimpijskih igara rezultatom 95:91.

Četvrta četvrtina

40. minut - Bogdanović je poentirao uz faul, pa pogodio dodatno slobodno bacanje 91:89 Durent pogađa na drugoj strani

39. minut - Ovo nikako ne valja... Bogdanović je izgubio loptu, pa Kari polaže u kontri

38. minut - Jokić je sjajno pronašao Petruševa koji zakucava 86:84

36. minut - Embid pogađa pod faulom, Milutinovu je sviran faul! Džoel je pogodio dodatno slobodno bacanje 84:80

35. minut - Jokić je promašio, ali je Milutinov iz "odbojke" ubacio loptu kroz obruč, pa Embid na drugoj strani precizan sa poludistance 82:77

34. minut - Ovo ne valja... Durent je pogodio trojku, a onda i Buker 78:73 Bogdan precizan sa poludistance u pravom momentu 80:73

33. minut - Jokić pokazuje zbog čega je najbolji na planeti! Poentirao je Srbin pod faulom, pa promašio dodatno slobodno bacanje 78:67

32. minut - Laki poeni za Karija, plejmejker Amera je iskoristio našu nepažnju i stigao do novih poena 76:67

31. minut - Lebron pogađa iz teške pozicije na otvaranju poslednje deonice 76:65

Treća četvrtina

30. minut - TROJKAAAAA! GUDURIĆ JE POGODIO TROJKU, I TO POD FAULOM! Marko je potom pogodio dodatno slobodno bacanje, ovo je bilo veoma bitno 76:61

29. minut - Micić pogađa trojku! Dva slobodna bacanja za Gudurića

28. minut - Ovo je bilo veoma bitno! Micić je pogodio iz vrlo teške pozicije za +8

27. minut - Istopila se prednost Orlova, Holidej je pogodio trojku iz ćoška 65:59

26. minut - Odlična akcija Orlova! Prvo dobra odbrana, a onda i odličan protok lopte, da bi Dobrić ostao sam i pogodio trojku! Čudesni Kari nastavlja sa rešetanjem 65:56

23. minut - TROJKAAA! Bogdanović prekida seriju Amerikanaca, ponovo imamo dvocifrenu prednost 57:47 Jokić onda u svom stilu poentira za +12

22. minut - Lebron Džejms je stao na liniju za slobodna bacanja, prvo je pogodio a drugo promašio 54:47

21. minut - Jokić je promašio otvorenu trojku na startu treće deonice, dok je to na drugoj strani Embid kaznio 54:46

Druga četvrtina:

20. minut - Kari pogađa trojku i velike udaljenosti 51:40 Avramović pogađa trojku na drugoj strani, bravo, majstore! Lebron pogađa pod faulom, onda je pogodio dodatno slobodno bacanje

19. minut - Tako je, bre! Avramović pogađa trojku, tajm-aut Svetislava Pešića je urodio plodom 50:37

17. minut - Marinković je promašio trojku, Petrušev je došao do ofanzivnog skoka i poentirao za +12! Opet je Stiv Ker zatražio tajm-aut, ovog puta posle trojke Bogdana Bogdanovića koji na svom kontu ima 12 poena

16. minut - Smanjuju Ameri zaostatak, Embid je pogodio trojku, Srbija i dalje ima dvocifrenu prednost!

15. minut - Ispala je naša odbrana, Buker je ostao sam u reketu Srbije i lako poentira, a Petrušev ga je tom prilikom faulirao! Svetislav Pešić je zatražio tajm-aut

14. minut - Bravo, Jokiću! Srpski centar je najpre "zalepio" Lebrona a onda u kontri uspeo da poentira uz faul, potom je pogodio dodatno slobodno bacanje 42:25 Embid na drugoj strani precizan sa poludistance 42:27

13. minut - Milutinov poentira, to je nateralo Stiva Kera da zatraži tajm-aut!

Bogdan Bogdanovic with the TOUGH finish through contact to end the quarter. Serbia leads Team USA 31-23 after one! pic.twitter.com/I54QdJtr1T