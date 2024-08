UŽIVO! SRBIJA - SAD: Dvocifrena prednost Srbije!

Košarkaši Srbije igraju sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu.

Druga četvrtina:

11. minut - Gudurić je ostao sam u ćošku, Jokić ga je lepo pronašao a naš šuter pogodio trojku 34:25

Prva četvrtina:

9. minut - Nestvarno, Kari rešeta iz svih mogućih pozicija! Novu trojku je postigao 27:23 Dobra odbrana Orlova, nakon čega je Petrušev fauliran u napadu, imaće dva slobodna bacanja! Uspeo je da pogodi oba, ovo je veoma bitno 29:23

8. minut - Sjajna kontra Orlova, Gudurić je ostavio loptu iza leđa Jokiću koji je lako zakucao za +7

7. minut - Jokić precizan sa linije za slobodna bacanja, Orlovi vode 25:18

How does USA let Jokic get a free run dunk? HOW? pic.twitter.com/OvY7SXGsgN