Svi pričaju o Jokićevoj reakciji: Ovo se čulo od Pariza do Srbije

Košarkaška reprezentacija Srbije je fenomenalno odigrala i odradila prvo poluvreme duela sa Sjedinjenim Američkim Državama, pa je na pauzu otišla sa plusom od jedanaest poena - 54:43.žž

Neverovatno je odigrala naša ekipa na oba kraja terena, šutevi su ulazili u koš, a defanziva je koliko toliko uspela da obuzda sve igrače osim Stefa Karija.

Jedan od najvažnijih trenutaka dogodio se sredinom druge deonice kada je Nikola Jokić probudio svoj monstruozni mod.

Najpre je zalepio rampu Lebronu Džejmsu na jednom kraju terena, da bi na drugom ubrzo prodorom sebi i ekipi obezbedio dva poena.



Koliko mu je to sve značilo videli smo po reakciji, pa je MVP NBA lige burno proslavio ovaj potez zajedno sa klupom. Urlik se čuo skroz do Srbije!

Nikola Jokic blocks LeBron James on one end and drives right by the defense for the and one on the other end!



What a sequence for the Joker. pic.twitter.com/Q2RAtjODC3