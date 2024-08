CELA PLANETA SE KLANJA SRPSKIM KOŠARKAŠIMA! Evo šta je poručio poznati Amerikanac: Da je Srbija pobedila dao bih sinu ime Nikola Bogdanović

Sjajnim nastupom protiv američkog "drim-tima" u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu, košarkaši srbije oduševili su ljubitelje sporta širom planete.

Odigrali su naši momci meč za pamćenje. Vodili tokom cele utakmice protiv favorizovanog rivala, ali su Ameri uz pomoć sudija uspeli da se u samom finišu vrate u život, a potom i pobede hrabre Orlove.

Košarkaški svet skinuo je kapu Orlovima na fenomenalnoj partiji.

Bivši i aktuelni košarkaši, treneri, analitičari, navijači - svi su saglasni da je Srbija oduševila na ovom meču.

Legendarni NBA trener Džordž Karl po ko zna koji put vinuo je Nikolu Jokića u nebesa.

"Ne znam da li je jedan igrač povećao vrednost svojih saigrača koliko je to učinio Jokić", poručio je Amerikanac.

Oglasio se i čuveni Argentinac Manu Đinobili.

"Kakva utakmica! Čestitke Srbija na umalo perfektnoj utakmici. Bilo je ovo napeto polufinale. Moje srce i dalje kuca neverovatno brzo, i ne mogu da se pomerim sa kauča", rekao je legendarni NBA as.

Igrom Srbije bio je oduševljen i as Baskonije Čima Moneke.

"Košarka je neverovatna, kakva utakmica! Jaz između NBA i evropske košarke je manji nego što mislite".

Španac Pau Gasol uživo je pratio ovaj meč.

"Neverovatna utakmica! Čestitke selekciji SAD-a na prolasku u finale, ali i Srbiji koja je prikazala neverovatnu igru i treba da bude ponosna", poručio je slavni centar.

Najzanimljiviji komentar ostavio je bivši NBA as, Amerikanac Evan Tarner.

"Ako Srbija pobedi, daću svom prvom sinu ime Nikola Bogdanović Tarner", napisao je na društvenim mrežama tokom meča Tarner.

If team USA loses then I'll name my first son Nikola Bogdanovic Turner