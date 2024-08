Američki novinar poslao moćnu poruku svima u Srbiji posle meča sa SAD: Kevin Durent mu odmah odgovorio

Košarkaši Srbije su ostali bez finala Olimpijskih igara u Parizu, nakon što su eliminisani od Amerike sa 95:91.

Ipak, Srbi i te kako imaju razloga za ponos, s obzirom na to da su Orlovi vodili gotovo tri i po četvrtine, iako su na kraju nesrećno izgubili, na šta su uticale i pojedine sudijske odluke.

Pohvale za naše košarkaše stižu sa svih strana, a među njima, našao se i poznati američki novinar, na Tviteru poznat kao "Swipa".

On je nakon meča poslao moćnu poruku.

- Srbija je upravo odvela najtalentovaniji tim u istoriji planete "na žicu", sa medaljom "na crti". Tim SAD je bio favorit sa 16 bodova. Cela zemlja treba da bude ponosna - napisao je Swipa.

5AM in Paris and KD's still online 😂 pic.twitter.com/gCrJZdwaRM