'ZA NEKOLIKO SEKUNDI JE NESTAO' Jeziva ispovest čoveka koji je svedočio Lazarevoj SMRTI: Vikali smo čuvarima da mu je potrebna POMOĆ!

Srpski takmičar u krosfitu Lazar Đukić (29) nastradao je tokom takmičenja "Crossfit Games" u Sjedinjenim Američkim Državama. Nažalost, Lazar se utopio u jezeru u Fortvortu (Teksas) kada nije isplivao iz vode tokom plivačkog dela takmičenja, a dežurne službe su telo pronašle oko sat vremena kasnije i izvukle na površinu.

Sve se videlo i u prenosu uživo, Đukić je stradao na oko 100 metara od cilja, a pojedini očevici su pričali da se inače mučio u plivačkom delu takmičenju i da mu niko nije pomogao. Sada je prvi put neko od njih stao i pred kamere i opisao šta se tačno dogodilo. U pitanju je Kol Lern iz Kanade koji je video šta se dogodilo, a koji od ranije poznaje Lazara Đukića. Priznaje da mu je teško zbog njegove smrti i najteže mu je jer zna da su mogli da ga spasu.

"Bili smo blizu. Bio je na 150 metara, video sam da pravi male okrete u vodi, da se muči, glavu je pokušavao da drži iznad vode. Vikali smo čuvarima da mu je potrebna pomoć, ali samo posle nekoliko sekundi je nestao ispod vode", ispričao je duboko potreseni Kanađanin koji ističe da se još nije oporavio od šoka.

"Bila su tu dva spasioca. Neko je skočio u vodu, a onda mu je došao spasilac i rečeno mu je odmah da izađe iz vode. Rekli su joj da se neko davi, otišla je tamo na brzinu i brzo se vratila, morala je da prekine ceo događaj. Pomoć je mogla da dođe jako brzo, ali... To je bilo samo nekoliko minuta nakon što se to desilo, a kada se događaj završio, prošlo je pola sata, tada ništa nije moglo da se uradi", dodao je on.

"Mislim da je cela zajednica sada mora da se drži zajedno, sve je pogodilo, ovo je teško za sve nas u krosfitu. Sada će morati da naprave drastične poteze kako se ovo ne bi ponovilo. Molim se za njegovu porodicu", poručio je Kol Lern koji je u kontaktu i sa porodicom žrtve.

Povodom tragičnog događaja oglasili su se i iz organizacije takmičenja, dok je čitav događaj analizirao i nekadašnji spasilac Adam Maler koji je na društvenim mrežama video snimak utapanja nesrećnog Lazara Đukića.

"Bio sam spasilac na lokalnom jezeru tri godine. Nemate pojma koliko sam ljut dok gledam ovaj video gde se jasno vidi da se momak davi. Ovo bi trebalo da rezultira tužbama i zatvorskom kaznom za odgovorne ljude", napisao je Maler i pokrenuo tako diskusiju o kazni koja je opravdana za organizatora.

Inače, Lazar Đukić bio je poznati srpski krosfit sportista koji se proslavio na međunarodnoj sceni svojim impresivnim nastupima na raznim krosfit takmičenjima. Đukić je bio jedan od najboljih takmičara u Evropi i više puta je predstavljao Srbiju na takmičenju na kome je i nastradao.

Njegov najbolji finiš bio je 2022. godine, gde je zauzeo deveto mesto u ukupnom poretku, što je značajan uspeh s obzirom na intenzivnu konkurenciju.

Autor: Iva Besarabić