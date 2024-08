Oglasili se Denver i Atlanta zbog Jokića i Bogdanovića: Jedni propričali i srpski, drugi poslali jasnu poruku

Uspela je Srbija da ispravi "nepravdu" koja se dogodila na Olimpijskim igrama, kada su naši igrači dobili za rivala ekipu Amerike u polufinalu. Orlovi su ispravili to, došli su do bronzanog odličja u Parizu i to tako što su pobedili Nemačku sa 93:83.

Napravila je Srbija ogroman uspeh, doneli su čitavoj naciji radost i ponos zbog osvojene medalje, a utakmica protiv Nemačke je ispraćena i u dalekoj Americi, od koje smo upravo i izgubili. Odmah se javila NBA liga, a sada su to isto uradili i klubovi naših igrača.

To su Atlanta Hoksi u kojima nastupa Bogdan Bogdanović, te Denver Nagetsi u kojima je Nikola Jokić.

Hoksi su propričali i srpski.

- Učinio si Atlantu i Srbiju ponosnima, brate! Kakve Olimpijske igre za Bogija - stoji u objavi Hoksa, koji su "brate" napisali na našem jeziku.

You made the 🅰️ & 🇷🇸 so proud, Brate!



What an Olympics for Bogi 👏 pic.twitter.com/QhXGglwM3N — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 10. август 2024.

Takođe, javio se i Denver. Oni su samo čestitali Nikoli Jokiću na osvojenoj broznanoj medalji.

Autor: Jovana Nerić