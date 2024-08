JOKIĆ SE RAZGOLITIO - SLAVIO BRONZU SA ZLATNOM KAJLOM SA BROJEM 15 OKO VRATA! Urnebesne fotke kruže mrežama - ZAPALJENI I TOMPUSI (FOTO)

Reprezentativci Srbije burno slave uspeh na Olimpijskim igrama. Posle dominantnog nastupa i pobede protiv Nemačke, oni su već na parketu počeli da uživaju u svom velikom, istorijskom trijumfu u Parizu.

Kada su došli u hotel, zapalili su tompuse i uživali, a Nikola Jokić je skinuo majicu i pokazao svima svoj zlatni lanac sa brojem "15", sa kojim je na leđima postao najbolji igrač sveta.

Čim su izašli iz hale, košarkaši Srbije stali su na plato na kojem su se prethodnih dana fotografisali američki igrači i rekreirali sliku, koju su mnogi nazvali "Srpski Drim tim". Uostalom kapiten Bogdan Bogdanović podelio je na društvenim mrežama upravo uz taj opis.

Nikola Jokic em Paris:



🔥 17-5-11 contra os EUA

😨 Fez os EUA suar sangue

🥉 Medalha de Bronze

📊 4º jogador na história dos Jogos a anotar um triplo-duplo

✅ Ficou mais feliz por ficar em 3º com a Sérvia do que em 1º na NBA



O inimigo número 1 do Imperialismo Ianque. 👑 pic.twitter.com/aRlZxH9M4G