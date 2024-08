Amerika je PETI PUT uzastopno OLIMPIJSKI ŠAMPIONI: Drim tim nije blistao, ali je osvojio ZLATO!

Košarkaši SAD osvojili su zlato na Olimpijskim igrama u Parizu.

Oni su slavili nad Francuskom sa 96:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21) kojoj je pripalo srebrno odličje.

Amerikancima je ovo peti put uzastopno da su stigli do titule olimpijskog šampiona. Peking, London, Rio, Tokio - a sada je pokoren i Pariz! Ukupno 17 puta su trijumfovali na najvećoj planetarnoj smotri.

Bronzanu medalju na Olimpijskim igrama osvojila je reprezentacija Srbije koja je u meču za treće mesto bila bolja od Nemačke.

Lebron Džejms je atraktivnim zakucavanjem "otvorio" spektakularno finale koje je od starta meča bilo prava poslastica za one ljubitelje košarke koji vole brzu igru pod obručima. Napadi na obe strane su trajali tek po desetak sekundi, odmah se šutiralo na koš, Vembanjam i Adebajo su upisali prve trojke (7:8), a onda je usledila serija promašaja na obe strane. Trojkom Gobera stavljena je tačka na prvu deonicu (15:20).

Uzeli su Amerikanci još veći zalet, ali ih šut nikako nije služio. Sa druge strane Jabuseleu je sve išlo od ruke - i to za tri poena, pa Francuzi stižu u vođstvo (25:24). Ipak su se u nastavku Ameri uozbiljili, Buker i Kari su trojkama uspeli da vrate prednost (29:34), a na minut do odlaska na odmor naprave i dvocifrenu razliku (36:46). Što se tiče druge deonice svakako vredno pomena jeste zakucavanje Jabuselea ni manje ni više nego preko - Lebrona Džejmsa!

U svlačionicu su obe ekipe otišle dok je na semaforu stajalo - 41:49, a po povratku na teren SAD su nastavile da uvećavaju razliku (43:56). Stef Kari je nastavio da radi ono u čemu je najbolji na svetu - postizanju trojki (56:65), dok je u redove Francuske uspela da se uvuče nervoza koja je rezultirala slabim akcijama i promašajima. Na kraju treće četvrtine Amerikanci su imali tek +6 (66:72).

Poslednja deonica donela je i najviše uzbuđenja na terenu. Francuzi su krenuli na sve ili ništa, a Amerikanci su trojkama Karija i Holideja uspevali da se odlepe (69:80). Vembanjan je držao domaćina "u životu" (79:82), a na drugoj strani je opet Stef Kari vezao nekoliko trojki (84:93).

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

40. minut - STEF KARI JOŠ JEDNOM STAVLJA TROJKOM STAVLJA TAČKU NA VELIKO FINALE OLIMPIJSKIH IGARA U PARIZU!

39. minut - "Usamljeni" Stef Kari vezao nekoliko trojki (84:93) - Francuzi kao da ne obraćaju pažnju na njega!

38. minut - Vembanjan pogađa (79:82), a sa druge strane Kari trojkom popravlja stvar (79:85). Durent pogađa oba bacanja (79:87).

37. minut - Jabusele na liniji penala - pogađa samo jednom (77:82), prednost Amerike se topi, imaju samo pet poena prednosti.

36. minut - Francuzi krenuli na sve ili ništa - košarkaši SAD im ne dozvoljavaju da naprave bilo kakvo izenanđenje (74:82).

33. minut - Holidej postiže trojku (69:80), a tome je prethodilo nekoliko neuspešnih napada Francuske i Amerike.

32. minut - Jedan čovek dominira - Stef Kari! (68:77)

31. minut - Dosta problema u napadu Francuske, lopta stiže do Dejvisa koji hoće da zakuca - ali bezuspešno!

3. ČETVRTINA

40. minut - Nando De Kolo iz kontranapada i uz zvuk sirene postiže poene (66:72).

38. minut - Francuzi se ne predaju! Odlična odbrana De Koloa, a onda u kontranapadu Kordinije kreće na polaganje pored Dejvisa. (61:70).

36. minut - Ljuta borba u "Bersiju" - nesportske na obe strane, sudije imau pune ruke posla. Stef Kari nastavlja u onome u čemu je najbolji na svetu - trojkama! (56:65)

32. minut - Nastavljaju Amerikanci da uvećavaju razliku (43:56). Ređaju se poeni Durenta, Embida, Karija...

2. ČETVRTINA

20. minut - Amerikanci stekli dvocifrenu prednost (36:46), ali se Jabusele potrudio da smanji zaostatak Francuza do odlaska na odmor - 41:49.

18. minut - Kakvo zakucavanje Jabuselea preko Lebrona (35:40).

16. minut - Kratko je trajala radost domaćina - košarkaši SAD se trojkama Bukera i Stefa Karija vraćaju na pobednički kolosek (29:34).

13. minut - Amerikanci uzeli zalet, ali ih ne služi šut! Sa druge strane Francuska trojkama Jabuselea stiže do prednosti - 25:24.

1. ČETVRTINA

10. minut - Trijka Gobera za 15:20 posle serije promašaja...

9. minut - Napadi traju tek po 10-tak sekundi - 13:16.

6. minut - Košarkaši lete po terenu! Dosta promašaja na obe strane - 11:12.

2. minut - Igra se brzo na obe strane! Durent ubacio trojku (7:8).

1. minut - SPEKTAKL ODMAH NA STARTU! Atraktivno zakucavanje Lebrona - trojka Vembanjama, a onda istom merom uzvraća Adebajo (5:5).

21.30 - Meč je počeo!

