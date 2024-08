DOČEK DOSTOJAN HEROJA! Zlatni košarkaši stigli u Beograd - Pešić ne krije koliko je PONOSAN na njih: Ovo je bio najbolji turnir u ISTORIJI!

Košarkaši Srbije vratili su sa Olimpijskih igara iz Pariza kao heroji nacije, sa bronzanim medaljama oko vrata.

Na aerodromu "Nikola Tesla" Orlove je dočekao veliki broj oduševljenih navijača. Nakon gromoglasnih ovacija i aplauza usledila je konferencija za medije na kojoj su na pitanja novinara sa osmehom na licu odgovarali selektor Svetislav Pešić, kapiten Bogan Bogdanović i Ognjen Dobrić.

Pešić o izjavi selektora Nemačke:

- Ja se apsolutno slažem sa njim. On je uvek na zemlji, skroman i veliki stručnjak. Ja sam i rekao da je su Srbija i Nemačka zaslužili finale. Slažem se sa njim apsolutno!

Dobrić o pripremama za bronzu:

- Bilo je jako teško i fizički i mentalno! Cilj je bila medlja. Znali smo šta treba da uradimo, znali smo da imamo kvalitet da pobedimo i stvarno smo odigrali dobro meč. Imali smo to u sebi, da nađemo dodatnu energiju i dobijemo meč.

Bogdan o zajedništvu:

- Nije to odjednom nastalo, to se gradilo. Poštovanjem na treningu, utakmicama i generalno. Svi su stavili tim ispred sebe. Nismo ni mi znali koji su naši dometi, ali verovali smo da su visoki. To nam je bila ogromna motivacija. Svuda smo bili zajdno i trudili smo se da što više vremena provedemo zajedno!

Pešić o igračima:

- Želim da se zahvalim javno igračim. Nema velikog rezultata bez zajedničkog puta do rezultata. Taj put nije bio lagan, za velike stvari je potrebno puno odricanja. Ekipa je napravila jednu, neću reći atmosferu... To je jedna generacija igrača rođeni 94 i 95, koji su prošli zajedno sve, sa Bogdanom na čelu koji je malo stariji. Srećan sam što sam radio sa tim momcima. Napravili su jedan balans, nije bilo važno ko kosi ko vodu nosi. Ekipa sastavljena od iskustva, znanja i mladosti i ja sam ponosan na njih. Najveću sreću doživljavam što sam radio sa njima jer su napravili takav balans između sebe i bilo je teško da se izdrži, a oni su uspeli. Nije samo talenat već i mentalni sklop i izdržljivost. Te dve, tri utakmice iz Pariza... To nikada nije bilo. Sve je bilo teško i izazovno.

- Ovo je bio najbolji turnir u istoriji i ja sam to pre početka i rekao. Ja moram javno da im čestitam i da im se zahvalim i što su meni pomogli jer sam i ja tu da njima pomognem. I smatram da je ovo jedan ogroman uspeh i to ne samo rezultatski nego načinom na koji smo stigli i završili turnir u Parizu

Bogdan se zahvalio na podršci:

- Zahvalio bih se svima na podršci. Napravili smo takvu atmosferu... Od početka se to gradilo. Ovo leto možemo biti zadovoljni sa ovim rezultatom.

12:20 - Počinje konferencija za medije! Selektor Pešić, kapiten Bogdan Bogdanović i Ognjen Dobrić odgovaraju na pitanja novainara!.

12:57 - Avion je sleteo, Orlovi su stigli kući! Navijači sa nestrpljenjem isčekuju svoje heroje!

12:56 - Navijači okupirali aerodrom!

