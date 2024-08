Bogdanović: Zajedništvo nije odjednom nastalo, svi su stavili tim ispred sebe

To zajedništvo nije odjednom nastalo, već se gradilo kroz poštovanje na utakmicama, treninzima. Svi su stavili tim ispred sebe, izjavio je danas u Beogradu kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović.

Košarkaši Srbije doputovali su danas u Beograd, pošto su na Olimpijskim igrama u Parizu osvojila bronzanu medalju. Srbija je juče u meču za treće mesto na OI pobedila selekciju Nemačke rezultatom 93:83.

"Zahvalio bih se svima na podršci, pogotovo porodici, jer su ovo leto bili tu oko svih nas. Oni su nam najveća podrška, nama igračima, trenerima i stručnom štabu. Napravili smo takvu atmosferu kao što sam rekao da se sve gradilo od prethodnih par leta. Ovog leta možemo da budemo zadovoljni sa ovim rezultatom", rekao je Bogdanović na konferenciji za medije na aerodromu "Nikola Tesla".

Bogdanović je istakao da je ekipa verovala u dobar rezultat na OI.

"Nismo znali naše domete, ali znali smo da su dosta visoki i verovali smo u to. To nam je bila ogromna motivacija na svakom treningu, sastanku, gde god smo bili, bili smo zajedno. Trudili smo se da što više vremena provedemo zajedno da bi radili na tome", istakao je Bogdanović.

On je naveo da je olimpijski turnir u Parizu bio dosta težak.

"Meni je utakmica protiv Južnog Sudana bila najteža u životu. Onda gubimo od Australije 24 razlike, nekako se to olako shvata, te neke utakmice koje su dobijene. Sa Amerima i za medalju je veća pažnja, ali mi kao sportisti znamo kroz šta smo prošli i znamo šta nas čini jačim", izjavio je Bogdanović.

Košarkaš Srbije Ognjen Dobrić izjavio je da je cilj bio osvajanje medalje na OI u Parizu.

"Bilo je jako teško fizički i mentalno pripremiti se za utakmicu protiv Nemačke, ali pored svih problema i poteškoća u glavi nam je bila samo medalja. Znali smo da igramo protiv Nemačke i šta bi trebalo da uradimo, a znali smo i da imamo kvalitet da pobedimo i to pokazali dobrom utakmicom pa došli do medalje što je i bio cilj. Imali smo to u sebi da nađemo dodatnu energiju i sve što smo zacrtali. Drago mi je da smo uspeli", istakao je Dobrić.

Autor: Dalibor Stankov