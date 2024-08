AUUU, IBRAHIMOVIĆ PROZVAO PAVLOVIĆA: Srbin mu ovo neće oprostiti! (VIDEO)

Kapiten reprezentacije Španije Alvaro Morata od petka je i zvanično član Milana.

No, njegovo predstavljanje na "San Siru" palo je u drugi plan zbog koga drugog nego Zlatana Ibrahimovića.

Ibrahimović je u uvodu rekao da je srećan što je Morata odabrao Milan, a potom se dotakao izgleda španskog napadača. Tom prilikom je u priču uključio i srpskog reprezentativca Strahinju Pavlovića, koji je nedavno takođe postao član Milana.

Zlatan Ibrahimovic:🗣️



„Morata is also handsome, Milan players are handsome. We’ll have to let Pavlovic grow his hair out so he can also be handsome.” pic.twitter.com/gTdxqGgOv9