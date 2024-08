ISPLIVAO SNIMAK IZ DRUGOG UGLA! Evo zbog čega se Lebron drao na dečaka koji je želeo da se fotografiše sa njim... (VIDEO)

"Nemoj to da radiš". Povišenim tonom Lebron Džejms izgovorio je tu rečenicu kada mu je na pariskim ulicama prišao jedan dečak i tražio da se sa njim fotografiše posle osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama.

Snimak je ubrzo postao viralan i proširio se na društvenim mrežama.

Dan kasnije u javnost je isplivao i snimak iz drugog ugla koji pokazuje šta je ustvari bio problem i zbog čega je američki košarkaš reagovao tako kako je reagovao. Na tom klipu se vidi da je dečak krenuo prvo da dodirne zlatnu medalju koju je Džejms držao oko vrata i tada se košarkaš Lejkersa zaustavio, podigao prst i rekao mu da to više ne radi.

Dečak je odmah posle toga počeo da se izvinjava, ali Džejms nije stao da mu ispuni želju i da se fotografiše sa njim. Umesto toga produžio je u jedan restoran koji se tu nalazio i počeo je da slavi sa svojim sunarodnicima. Pogledajte i taj novi snimak:



LeBron James shows his true colours as he shouts as a young boy who politely had asked for a photo in Paris.



pic.twitter.com/RCvpHD8KWT