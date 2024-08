'ON JE JEDNOSTAVAN DEČKO' Selektor Pešić OTKRIO kako je to trenirati Nikolu Jokića!

Nikola je dao veliki doprinos igri Orlova...

Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, a ono što će ostati upamćeno, pored odličja, jeste i legendarni meč sa Amerikancima u polufinalu.

Svetislav Pešić je govorio o brojnim temama, a između ostalog se dotakao i toga, kako je trenirati najboljeg košarkaša današnjice Nikolu Jokića.

- Moram da vam kažem da je najlakše trenirati Nikolu Jokića. On je jednostavan dečko, posvećen ekipi, košarci do kraja, ako odluči da igra, onda je tu sto posto i za vreme treninga i posle. Spreman je za svaku vrstu komunikacije, spreman da ti vrati fidbek kako se oseća ili je dobro spavao, nego kako da se reši ovaj ili onaj problem. On ima ogromno iskustvo, iako tek treba da igra, isto tako Bogdanović, Micić... To su igrači koji imaju ogromno iskustvo, trenirali su ih najbolji treneri.

- Naravno da je njihov stav, predlog, kao i primedbe se uzimaju i analiziraju, a posle se donose i odluke. Ja sam to tako na početku mislio na početku karijere da ti neko ugrožava autoritet, ali onda razumeš da je trener tu zbog igrača, da su oni najvažniji deo. Ono što oni znaju, nije dobro da trener bude iznad ekipe, ali je važno da igrači znaju ko je najvažnija osoba. Bitno je da trener ne sme da bude iznad ekipe. Ako se napravi takav balans, mislim da je to deo naše dobre saradnje i uspeha, da smo uspeli da napravimo taj balans i da se razumemo vrlo dobro.

Autor: Iva Besarabić