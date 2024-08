MOŽE LI NOVAK PONOVO NA PRVO MESTO? Evo šta Đoković brani do kraja godine

Novak Đoković je osvanjem zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu ispunio najvažniji cilj u 2024. godini. Ipak, daleko od toga da srpski teniser nema više nikakve obaveze do kraja sezone. Štaviše, očekuju ga brojni izazovi i pakleno težak zadatak da odbrani ogroman broj bodova koje je prošle godine zaradio od avgusta pa zaključno sa novembrom.

Novak je briljirao na američkoj turneji, a potom i u završnici sezone, Nakon poraza u finalu Vimbldona od Karlosa Alkaraza, Đoković je do kraja 2023. osvojio svaki turnir na kojem je nastupio.

Najpre je zaigrao na Mastersu u Sinsinatiju i to je bio njegov veliki povratak u Sjedinje Američke Države, budući da 2022. i početkom 2023. godine nije imao pravo da nastupi na američkim turnirima zbog toga što se nije vakcinisao.

Uspeo je da osvoji treću titulu u Sinsinatiju, pobedom u spektakularnom finalu protiv Alkaraza, čime se revanširao Špancu za bolan poraz u Londonu i tako je najavio furiozan završetak godine.

Usledio je US open na kome je srpski teniser bio prvi favorit za titulu i ta očekivanja je opravdao, osvojivši četvrtu titulu u Njujorku i ukupno 24. grend slem trofej. Tako je na dva turnira u Americi zaradio maksimalnih tri hiljade poena, ali to nije bilo sve.

Odlučio je da propusti Masters u Šangaju koji se održao prvi put nakon pandemije Kovida 19, da bi prvi sledeći turnir na kojem je nastupio bio poslednji Masters u sezoni u Parizu. Očekivano, Srbin je i u Bersiju stigao do titule koja mu je donela još hiljadu poena.

Poslednji ATP turnir na kojem je učestvovao bio je Završni Masters u Torinu. Novak je u grupnoj fazi izgubio od Janika SInera, ali su mu pobede nad Runeom i Hurkačom bile dovoljne za plasman u polufinale, gde je ubedljivo pobedio Alkaraza i dobio priliku da se u finalu revanšira Sineru. To je i učinio i stigao do rekordne sedme titule na Završnom Mastersu, prestigavši Rodžera Federera koji ima jednu manje. Taj trofej je Novaku doneo još 1300 poena.

Ukupno, Đoković je na pomenuta četiri turnira zaradio čak 5.300 poena. Sada se postavlja pitanje na kojim turnirima će srpski teniser igrati do kraja ove godine.

Jasno je da neće braniti titulu u Sinsinatiju i automatski će ostati bez hiljadu poena. Prvi turnir na kome bi trebalo da nastupi nakon osvojenog zlata je US open, koji se održava od 26. avgusta do osmog septembra. Nakon toga ga očekuju obaveze u Dejvis kupu i sve će zanimati gde će Novak zaigrati nakon toga.

Priliku da uveća bodovni saldo imaće u Šangaju gde nije nastupao pet godina i gde bi eventualnom titulom nadoknadio poene koje će izgubiti neigranjem u Sinsinatiju. Nakon toga, izvesno je da će preskočiti turnir u Bazelu i do kraja sezone bi prema očekivanjima trebalo da zaigra u Parizu i Torinu.

Šta sve brane Alkaraz i Siner do kraja 2024?

Novakova dva najveća konkurenta za prvu poziciju su Janik Siner i Karlos Alkaraz. Italijan je prvi na svetskoj rang listi od kraja Rolan Garosa i imaće dobro šansu da godinu završi na toj poziciji. Do kraja sezone Janik će braniti ukupno 2.570 poena i imaće veliku priliku da značajno uveća broj poena, s obzirom na to da sve do finala u Torinu nije ostvario zapažene rezultate.

Alkaraz takođe nije blistao u drugom delu prošle sezone i jedini turnir na kojem je stigao do finala jeste pomenuti Sinsinati. Nakon toga je u Njujorku i Torinu dugurao do polufinala, tako da će i Španac imati dosta prostora za uvećanje bodovnog salda. Braniće ukupno dve hiljade poena.

Ko će na kraju biti prvi?

Jasno je da je Đoković u daleko težoj situaciji pošto će braniti više poena nego Alkaraz i Siner zajedno i zaista je teško očekivati da bi Srbin mogao da se vrati na čelo ATP liste. Glavna borba će se voditi između Italijana i Španca i nema sumnje da će i jedan i drugi dati sve od sebe kako bi završili godinu na čelu karavana.



Autor: Jovana Nerić