Đoković digao Bugarsku na noge! Karte za meč sa Dimitrovim planule za osam minuta!

Ulaznice za predstojeći egzibicioni meč između srpskog tenisera Novaka Đokovića i Grigora Dimitrova potpuno su rasprodate za samo 8 minuta. Duel zakazan za 17. septembar u „Areni Sofija “ u prestonici Bugarske, izazvao je do sada nezabeležen nivo interesovanja.

Od 11.000 raspoloživih mesta u zatvorenoj areni, oko 80 odsto ulaznica pušteno je u opštu prodaju, a ostatak je rezervisan za sponzore.



Međutim, ubrzo su se pojavili izveštaji o prodaji na „crnom” tržištu, pri čemu su karte preprodavane po duplo ili trostruko većoj ceni od prvobitne. Mnogi ljubitelji "belog" sporta su se žalili da nisu mogli da ih kupe čak ni u 8 ujutro, kada su karte prvi put stavljene na raspolaganje.

