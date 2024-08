KAMERA UHVATILA KAKO POZNATI MUŠKARAC VREĐA BOGDANA BOGDANOVIĆA! Košarkaš nije znao kako da reaguje, pravi SKANDAL (VIDEO)

Košarkaši Atlante početkom godine poraženi su na svom parketu od Klivlenda sa 116:95, a kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović odigrao je solidnu utakmicu.

Bogi je postigao 14 poena dva skoka, četiri asistencije i jednu ukradenu loptu za 28 minuta provedenih u igri.

Međutim, Bogdan se tada uklopio u sivilo svog tima, te u jednoj situaciji nije imao volje da potrči za protivničkim igračem u odbrani, što je rezultiralo lakim zakucavanjem.

I guess Bogdanovic already got his steps in this quarter, wait for Quin Snyder's reaction 😭



"Bogie, what the fuck???" pic.twitter.com/kb93p345yD