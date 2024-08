Đoković odmorio pa nastavio sa treninzima! Uhvatili ga na plaži, pogledajte kako se sprema za Njujork (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković vredno radi kako bi spreman dočekao poslednji grend slem u sezoni.

Srbin još uvek nema trofej ove sezone, a na Ju Es openu će braniti titulu iz prošle sezone.

Nakon što je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu imao je malo vremena za odmor, ali sada već naporno trenira kako bi što spremniji stigao u Njujork.

Kako izaziva puno pažnje gde god da se pojavi bilo je teško ne primetiti Đokovića dok trenira na jednoj plaži.

Pogledajte kako je to izgledalo:

👀 👑 🐊 🥇@DjokerNole spotted this morning prepping for the #USOpen #newRoutine 🏖️ 🏃‍♂️ 🌊 🇲🇪 pic.twitter.com/BX9p2KWmtm