Oduševila je sve u Parizu, a sada su isplivali detalji njenog života: Olimpijska vicešampionka radi u restoranu svojih roditelja (VIDEO)

Kineska gimnastičarka Žu Jakin oduševila je svet na minulim Olimpijskim igrama u Parizu.

Mlada 18-godšnja sportistkinja je osvojila srebro u disciplini greda, a potom očarala svet pomalo nespretnom, ali predivnom reakcijom na ceremoniji dodele medalja.

Jakin je tada imitirala takmičarke iz Italije Alis D'Amato i Manilu Espozito, koje su grizle svoje medalje tokom fotografisanja.

Remember that cute Chinese gymnast Zhou Yaqin?

After winning the Olympic silver medal, she has returned to her parents' home for a vacation.

Of course, you can't call it a vacation.

Because she needs to help work in the restaurant run by her parents.