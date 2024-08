PORAZ ALKARAZA KOJI JE OBRADOVAO ĐOKOVIĆA - Evo ŠTA kiks Karlitosa ZNAČI za Noleta

Karlos Alkaraz poražen je od Gaela Monfisa u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju, a ovaj rezultat odgovara našem Novaku Đokoviću.

Naime, Nole je prošle godine osvojio turnir i 1.000 ATP bodova, a kako je ove godine odlučio da propusti Sinsinati, te poene je izgubio.

Alkaraz je tako dobrim rezultatom imao priliku da ga pretekne na drugom mestu ATP liste, ali se to neće dogoditi.

