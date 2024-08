Oglasio se Alkaraz posle kidanja reketa u Sinsinatiju: Izvinjavam se za svoje ponašanje...

Mladi Španski teniser Karlos Alkaraz ispao je sa turnira u Sinsinatiju, nakon poraza od Gaela Monfisa sa 2:1 u setovima.

Ipak, ono što je obeležilo ovaj duel jeste i izvliv besa popularnog Karlitosa, koji je u jednom trenutku toliko bio besan da je po prvi put u karijeri razlupao reket.

To je izazvalo veliki broj reakcija, a sada se mladi Španac oglasio tim povodom.

- Izvinjavam se jer moje ponašanje juče nije bilo ispravno i to je nešto što se ne bi trebalo raditi na terenu. Ja sam čovek, imao sam nagomilane nervoze u sebi i ponekad je vrlo teško kontrolisati se kada su emocije tako jake. Radiću na tome da se to više ne ponovi. Vreme je da se fokusiram na Njujork! - napisao je Alkaraz.

Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a… pic.twitter.com/YR0dRJhTxX