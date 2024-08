Pre tačno 13 godina Novak je napravio jedan od najluđih preokreta protiv Federera: I dalje se pamti taj ritern (VIDEO)

Šta je sve uradio Novak Đoković za sve ove godine, teško je i prepričati. Velike pobede, Grend slemovi, a kao šlag na tortu i zlatna medalja na Olimpijskim igrama u Parizu pre samo dve sedmice. Ipak, jedna pobeda posebno se pamti i bio je to verovatno jedan od najluđih preokreta najboljeg sportiste na planeti, baš protiv Rodžera Federera.

Švajcarca sigurno uz onaj poraz na Vimbldonu od Novaka ponajviše boli ovaj u polufinalu US opena 2011. godine, koji se odigrao baš na današnji dan.

Rodžer je tada vodio sa 2:0 u setovima protiv Novaka, pošto je prva dva rešio u svoju korist sa 7:6 i 6:4, ali je Đoković potom napravio pravo čudo.

