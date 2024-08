Vladan Milojević posle poraza Zvezde u Norveškoj: Možda se nismo najbolje snašli, bolje je 2:1, nego 2:0

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvoj utakmici plej-of faze kvalifikacija za Ligu šampiona od Bode Glimta sa 1:2, a pred revanš u Beogradu.

Trener crveno-belih, Vladan Milojević istakao je da je ekipa pokušala da se suprotstavi Bodeu, ali da je stil igre Norvežana presudio da rezultat bude ovakav.

- Znate kako, igramo protiv ekipe koja želi tranziciju, želi trku. Jako dobro igraju na ovoj podlozi, videli ste kako kontrolišu loptu, to je fascinantno gledajući uživo. Imaju sistem, tamo gde smo hteli da im ne dopustimo igru, to smo doneklo uradili. Morali smo hrabrije kada smo imali loptu u nogama, ali nije lako kada imate pritisak. Oni igraju visoki pritisak fantastično. Možda se nismo najbolje snašli. Nije strašno kada se pogreši, ali dosta je dobro funkcionisalo sa izmenama. Ušli smo u trku sa njima, gde je bio veliki rizik. Dali smo gol, imali smo još par šansi. Ovo su takve utakmice, gde gledajući i skautirajući sve to. Interesantno je da su dali golove kako ih inače daju. Imamo drugo poluvreme u Beogradu, tako da uzdamo se u navijače da damo sve od sebe - kaže Milojević.

Rezultat pred revanš je ipak sasvim otvoren.

- Sigurno, rezultat kao rezultat je bolje da je 2:1 nego 2:0. Bode ima svoj način i stil igre, igraće tako i u Beogradu. Biće otvorena utakmica prsa u prsa. Igramo pred našim navijačima, daćemo sve od sebe. Čestitam igračima na tome. Rekao sam da rastemo. Imamo osam dana, spremićemo se. Na nama je da damo sve od sebe, borićemo se, pa šta nam Bog da- navodi milojević.

Autor: Dalibor Stankov