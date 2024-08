Dvostruki aršini u tenisu: Italijana suspendovali na 4 godine zbog iste supstance koju je imao i Siner

Ne prestaje priča oko Janika Sinera i činjenice da je čak dva puta bio pozitivan na doping testu na klostebol, međutim, on je oslobođen svih optužbi jer je utvrđeno da nije bio kriv, a ni nemaran u korišćenju istog već da je za to kriv njegov trener.

Pravi šok je usledio u svetu tenisa, otkriveno je da je Janik Siner bio pozitivan dva puta na doping test još u martu 2024. godine i to tokom turnira na Indijan Velsu, ali je oba puta izbegao suspenzije.

To je odmah povelo i mnogo pitanja, a utvrđeno je i to da je do kontaminacije klostebolom došlo zbog njegovog trenera Đakoma Naldija, koji je koristio sprej koji je u sebi sadržao upravo tu supstancu i preko rane na prstu je uneo u organizam Janika Sinera.

Najbolji teniser sveta je oslobođen, a mnogi su se odmah setili slučaja Stefana Batalina, koji je imao istu supstancu, ali je suspendovan na četiri godine.

Naime, tokom turnira serije M15, u Moroku utvrđeno da u krvi ima klostebol. On je na indetičan način došao u spoj sa njim, kao i njegov zemljak Siner, ali je ipak kaženjen suspendovan na četiri godine.

Jedina razlika u čitavom slučaju je to što Batalino nije mogao da utvrdi svoju nevinost, pošto je njegov fizioterapeut odlučio da ne svedoči, te Batalino nije imao potrebne dokaze kako bi se očistio pred komisijom.

Samim tim, Batalinu je zabranjeno da učestvuje i trenira, ali i da prisustvujem bilo kom teniskom događaju koji je pod okriljem ITIA ili bilo koje nacionalne asocijacije.

