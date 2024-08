SINEROVA ODBRANA PALA U VODU! Kontroverzni američki novinar raskrinkao Italijana: Objavio fotografije koje dokazuju prevaru

Doping afera u kojoj se našao prvi reket sveta Janik Siner glavna je tema u svetu sporta.

Kao grom iz vedra neba u utorak je odjeknula vest da je mladi italijanski teniser u martu dva puta pao na doping testu. Skandalozna vest skrivala se u strogoj tajnosti mesecima, a onda se samo pojavilo saopštenje da je na turniru u Indijan Velsu dva puta bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu kolstebol i da nije kriv.

Sinerov trener je dao objašnjenje u koje je malo ko poverovao. Za propust su optužili fizioterapeuta Džakoma Naldija i člana tima Umberta Ferera.

Tvrde da je Naldi posekao prst na skalpel i da mu je Ferera do sprej koji sadrži kostebol. Njihovo objašnjenje je da je steroid dospeo u organizam Sinera preko kože - preneo ga je fizioterapeut dok ga je masirao.

Pošto mnogi u ovo nisu poverovali, na društvenim mrežama počela je da se širi fotografija Sinerovog fizoterapeuta Naldija sa bandažiranim prstom kako bi se pokrila priča koju su plasirali u javnost.

Kontroverzni američki novinar Ben Rotenberg prvo je pohvalio objavu, a onda je rešio da malo detaljnije istraži čitavu stvar.

Utvrdio je da je fotografija sa zavijenim prstom uslikana 10. marta, kada je prvi put utvrđeno da je Siner bio pozitivan na testu.

Rotenberg je pronašao nekoliko fotografija Naldija sa drugih mečeva u Indijan Velsu i shvatio da fizioterapeut nema bandažu na prstu, što je probudilo sumnju u istinitost njihove priče.

"Ove fotografije se poklapaju i potvrđuju vremensku liniju u Sinerovoj odbrani, da bude jasno, pošto je navedeno da je zavoj skinuo 5. marta. Ponovno zavijanje prikazano tokom meča trećeg kola 10. marta je vanredno", konstatuje Rotenberg.

I got into the investigative spirit here, and tracked this man's left pinky finger throughout Indian Wells 2024.



This bandage during the third round match on March 10, the day of Sinner's first positive test, is an outlier; every other match, Naldi's finger was bare, as stated. https://t.co/scdqGOvPpu pic.twitter.com/FSkqE4LD7X