SKANDAL TRESE SVET TENISA: Sinerova doping afera otkrila NEPRAVDU koju je ATP naneo Novaku Đokoviću - Evo o čemu je reč!

Janik Siner je još jednom pomilovan, a ogromna nepravda naneta je Novaku Đokoviću.

U jeku doping skandala u kom se našao prvi reket sveta Janik Siner, sramni ATP se po ko zna koji put ogrešio o Novaka Đokovića.

Vest da je prvi reket sveta, italijanski teniser Janik Siner, ove godine dva puta bio pozitivan na doping testu tokom turnira u Indijan Velsu žestoko je uzdrmala tenis.

Iako je dva puta bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu klostebol, na kraju je oslobođen optužbi sa objašnjenjem da je ustanovljeno da je zabranjeni steroid uneo "slučajno".

Italijan je dobio simboličnu kaznu - ostao je bez 300.000 evra i 400 bodova koje je osvojio na Indijan Velsu.

Da su mu bodovi oduzeti retroaktivno, Novak Đoković bi dobio još jednu nedelju na vrhu i povećao bi apsolutni rekord na 429 sedmica. Međutim, ATP je odlučio da to ne uradi, pa Srbin neće dobiti dodatnu nedelju na vrhu.

Odluka ATP zaprepastila je čak i američkog novinara Bena Rotenberga, koji inače važi za osvedočenog mrzitelja sprskog tenisera.

Čak i on smatra da je Srbin žestoko oštećen.

"Sinerovih 400 poena na rang listi iz Indijan Velsa koji su poništeni neće biti retroaktivno oduzeti. Prošla nedelja će se stoga i dalje računati kao 10. Janika Sinera na prvom mestu, a ne 429. Novaka Đokovića. Ne mogu da kažem da mislim da je to ispravno", napisao je Rotenberg.

Update—I got an answer from ATP:



Sinner’s 400 ranking points from Indian Wells that were invalidated will *NOT* be retroactively subtracted.



Last week will therefore still be counted as Jannik Sinner’s 10th at #1, not Novak Djokovic’s 429th.



Can’t say I think that’s right. https://t.co/euVGqlW0GE pic.twitter.com/D2MYF6dYzs