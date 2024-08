SKANDAL NA US OPENU: Amerikanac poražen u kvalifikacijama, pa potpuno PODIVLJAO - Publika ostala u ŠOKU! (VIDEO)

Amerikanac Maksim Kresi poražen je u poslednjoj rundi kvalifikacija za US Open od Britanca Jana Čoinskog (6:0, 6:7, 7:6), a posle meča napravio je skandal o kom se priča.

Kresi nije mogao da se pomiri sa eliminacijom, seo je na klupu i potpuno poludeo, te počeo da baca stvari oko sebe. Publika je ostala u šoku zbog ovog bahatog gesta, a snimak Kresijevog ponašanja obišao je planetu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Maxime Cressy started throwing things after losing in the last round of US Open qualies.



Don’t think I’ve ever seen this before.



He had multiple match points.



pic.twitter.com/Ntn2jPzNOX