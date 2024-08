Skandal u sportskom svetu! Đokoviću pokušavaju da nabace DOPING AFERU: Objavljen niz sramnih laži

Italijanski teniser Janik Siner bio je dva puta pozitivan na doping testu tokom ovogodišnjeg Indijan Velsa, ali se bez posledica nesmetano takmičio sve vreme dok ATP nije saopštio da je "oslobođen optužbi" za koje niko nije ni znao da postoje.

To je dovelo do mnogih pitanja u tenisu, povela se diskusija o tome da li su oni u vrhu privilegovani u odnosu na slabije rangirane igrače, dok je istovremeno dovelo i do "rata" na društvenim mrežama.

U pokušaju da obrane Sinera, kao i ostale svoje ljubimce, neki navijači su otišli toliko daleko da su i Novaka Đokovića upleli u doping skandal. Tako je objava jednog navijača Rafaela Nadala, u kojoj tobože iznosi "dokaze" da je Nole koristio nedozvoljene supstance, pregledana više od 20 miliona puta na Tviteru.

U pitanju je niz od 17 netačnih informacija u kome Nadalov navijač pokušava da dokaže da je Đoković koristio nedozvoljena sredstva slobodno interpretirajući snimke sa mečeva koji su kružili društvenim mrežama.

Otišao je toliko daleko da je Noleta uporedio sa Lensom Armstrongom, najdopingovanijim sportistom u istoriji, a navijači su počeli da šalju Đokoviću ovu objavu i da mu pišu razmotri tužbu pošto je Tviter nije uklonio do sada.

"Dnevni podsetnik da je Novak Đoković najsumnjiviji slučaj dopinga koji je sport video..", stoji na samom početku čitavog niza lažnih informacija. Uz to je priložen snimak sa polufinala Australijan opena 2012. između Mareja i Đokovića: "Kamera je uhvatila Novaka Đokovića kako suši lice peškirom, a zapravo je pio svoj magični napitak". Pogledajte taj snimak:

Daily reminder that Novak Djokovic is the biggest doping suspect the sport has ever seen.



A thread 🧵



1. Novak Djokovic v Andy Murray - Australian Open 2012 Semifinal.



A camera catches Novak Djokovic pretending to dry his face with a towel, but he was drinking a magic potion. pic.twitter.com/Y47m1rUPLH — rafa🐐🥇🥇 (@nadalprime) 21. август 2024.

Šta se zapravo dešava na tom snimku? Novak Đoković jede urme. Da, dobro ste pročitali. Već godinama je to njegov izbor za energiju tokom napornih mečeva i u tom trenutku je krio kako ne bi svojim kolegama otkrio tajne.

Čitav niz nastavlja se sa tonom "materijala" koji je namerno pogrešno interpretiran kako bi izgledao kako Đoković uzima nedozvoljena sredstva. I nije ovo prvi put da se suočava sa takvim optužbama, pošto dobro znamo da su brojni mediji pravili pompezne naslove i kada bi mu njegov tim "smućkao" napitak. Zbog toga je i Nole počeo da se šali na svoj račun...

"To je magični napitak. To je sve što mogu da kažem. Saznaćete uskoro, ne mogu sada da pričam o tome, saznaćete uskoro", rekao je Đoković o izotoničnom prahu koji je uzimao 2022. godine na Vimbldonu.

Nadal fans have viralised a thread showing Djokovic eating a date at a changeover👇 (ie the brown sweet fruit)



And have designated it as "doping".🤦‍♀️🤡



We are clearly dealing with a mentally retarded hate cult. ☢️ pic.twitter.com/CrV6J0VMlc — marramire (@marramirem5) 23. август 2024.

"On će pričati kada bude bio spreman da priča. Cela ova besmislica o teranju ljudi da pričaju o nečemu za šta nisu spremni jer su drugi nestrpljivi je apsurdna. Sedite malo u tišini. Pazite više na sebe. Nije sve što vidite kontroverzno. Može biti privatno. Da li je to dozvoljeno", rekla je tada i supruga Jelena koja je morala da se umeša kada je "vrag odneo šalu" i kada su navijači počeli da šire opasne teorije.

Nadamo se da će zbog toga Đoković jednom za svagda odlučiti da raskrsti sa onima koji mu nanose zlo, baš kao što je to uradio i Rafael Nadal koga je optuživala i ministarka iz Francuske. Tada je podneo tužbu protiv nje i dobio je na sudu, posle čega ga je ostavila na miru.

Podsetimo, Đoković od ponedeljka igra na US Openu, a sreo se i sa Janikom Sinerom koji je u jeku afere doping, pošto mu je u krvi pronađena nedozvoljena supstanca. Nole mu je pružio podršku posle toga.

Autor: Marija Radić