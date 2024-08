JUVENTUS PRELOMIO - Vlahović dobija POJAČANJE! Kreće žestok napad iz Torina

Fudbalski klub Juventus pokušaće do kraja prelaznog roka da dovede napadača Mančester junajteda Džejdona Sanča.

Nije bilo formalne ponude, razgovori oba kluba su otvoreni, a Juventus istražuje uslove ugovora, preneo je danas Skaj.

Ako bi Junajted razmišljao o odlasku Sanča, smatra se da bi prioritet bio trajni transfer ili barem pozajmica uz obavezu kupovine engleskog fudbalera.

Takođe se smatra da je bilo pozitivnih razgovora o ličnim uslovima.

Juventus je pokušavao da završi transfer na početku prelaznog roka, ali nije želeo da plati 40 miliona funti, koliko je tražio mančesterski klub.

🚨 Juventus are thinking about making a possible bid for Jadon Sancho. #MUFC [@hirstclass] pic.twitter.com/JkSGAkbmhC