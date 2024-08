NOVAK I SINER PRVI PUT OČI U OČI NAKON DOPING SKANDALA: Pogledajte ŠTA je uradio Đoković kada ga je sreo! (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković već nekoliko dana provodi i trenira u Njujorku.

Nakon osvajanja zlata na Olimpijskim igrama, Đoković je imao kraći predah, a zatim je otišao u Crnu Goru gde je vredno radio pre odlaska u SAD.

Sada se priprema za poslednji grend slem u sezoni, a u centru pažnje ovaj put nije on, već Janik Siner. Prvi teniser na ATP listi je već nekoliko dana glavna tema razgovora ljubitelja tenisa, ali i pisanja medija širom sveta.

Njegov doping skandal je dobio puno prostora, a Đoković je od navijača dobio savet kako da se ponaša pri susretu sa italijanskim teniserom.

Na jednom popularnom nalogu koji vodi navijačica srpskog tenisera pojavila se poruka upućena Novaku pred najavljeni okršaj sa Sinerom u piklbolu.

"Dragi Novače, imam molbu za tebe kada kasnije budeš igrao piklbol sa Sinerom. Molim te nemoj da se rukuješ sa njim ili bilo kim iz njegovog tima. Znaš da postoji nula šansi da bi imali tretman kao on u slučaju da se kod vas nađe čak i beskonačno mali tragovi klostebola", poručeno je Đokoviću.

I would have liked the same. But novak is novak. Too kind and trusting towards anyone. Especially people who are nice to his face. This is from US Open today, where Djokovic practiced after sinner. pic.twitter.com/MK4O0EGfVQ