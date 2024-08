JOKIĆ PONOVO IZNENAĐUJE NACIJU! Evo šta je uradio pre nego što je otišao u Ljubljanu (FOTO)

Nikola ostavlja značajan utisak gde god da se pojavi.

Nakon osvajanja bronzane medalje na Olimpijskim igrama, naš proslavljeni košarkaš Nikola Jokić nije mirovao. Uživao je u konjičkom sportu u svom rodnom Somboru, a potom se uputio u Ljubljanu gde će učestvovati na oproštajnom meču Gorana Dragića.

Jedan od najneobičnijih trenutaka tokom Jokićevog nedavnog putovanja desio se u Somboru, gde se slučajno našao na džudo treningu tokom međunarodnog takmičenja. Mališani iz Sremske Mitrovice su bili pripremljeni za borbe kada im se neočekivano pridružio naš košarkaški as. Odlučio je da ih obraduje i porazgovara s njima, a zatim su zajedno napravili fotografiju. Ova neplanirana poseta sigurno će ostati dugo u sećanju mladim sportistima, pružajući im dodatnu motivaciju za buduće izazove.

Nikola Jokić , world basketball star and the pride of Serbia, recently took a moment to dedicate himself to young judokas from Sremska Mitrovica during the international judo tournament in Sombor.

During his visit to the hall, Jokić had the opportunity to meet the boys and girls… pic.twitter.com/rkbboPBLNl