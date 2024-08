Šok u Njujorku: Rune čekao Đokovića na treningu – nije se pojavio

Srpski teniser Novak Đoković trebalo je da trenira sa Holgerom Runeom u Njujorku, ali...

US Open 2024. godine se na terenima u Njujorku igra od 26. avgusta do 9. septembra.

Novak Đoković će igrati prvi meč protiv Radu Albota odmah prvog dana u ponedeljak.

On je trebalo da trenira sa Holgerom Runeom u petak na terenima u Njujorku u 13 časova po tamošnjem vremenu.

Holger je čekao Novaka 15 minuta, a on se nije pojavio da bi se potom pojavili članovi njegovog tima i odneli Đokovićeve stvari sa terena.

Nikome nije jasno šta se dogodilo pošto je Rune potpisivao autograme nakon ove bizarne situacije, a okupljeni gledaoci ostali su u čudu.

Ranije u toku dana, Đoković i Rune su imali trening na jednom od manjih terena, a u 13 časova je trebalo da treniraju na "Arturu Ešu".

Jedan od gledalaca je sve zabeležio i podelio na društvenim mrežama:

Djokovic was supposed to practice with Rune on Ashe at 1pm.



Rune waited for 15 mins before Djokovic’s team took his bags off the court.



Not sure what is happening. Rune now signing autographs. pic.twitter.com/ufE83yN7Ac