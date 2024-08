SINERA PITALI O DOPING SKANDALU Italijan pokušao to da izbegne, ali nije uspeo i otkrio je sve detalje!

Janik Siner je u poslednjih nekoliko dana glavna tema u svetu sporta. Italijan je dva puta bio pozitivan na dopingu, ali je oslobođen optužbi.

Pred početak US opena, prvi teniser sveta je održao konferenciju za medije i novinari su mu momentalno postavili pitanje vezano za doping skandal.

- Naravno, nije idealno pre Grand Slama. Ali, znate, u svom umu znam da nisam napravio ništa loše. Morao sam da se nosim s tim mesecima, ali se stalno podsećam da nisam stvarno učinio ništa loše. Uvek poštujem pravila i uvek ću poštovati pravila antidopinga. Da, očigledno je olakšanje za mene što imam ovaj rezultat. I, da, dobro je biti ovde. Sjajan je grad, sjajno mesto za tenis. Pokušaću da uživam koliko mogu i nadam se da ću imati dobar turnir - rekao je Siner.

Tu nije bio kraj pitanjima o ovoj temi.

- Pogledajte, bio je to veoma dug proces. Morao sam da se nosim s tim mesecima. Mislim da svi znamo koliko dugo pričam o tome. Očigledno, morao sam sada doneti neke odluke na osnovu ishod. Postoje određeni datumi koje morate poštovati tokom celog procesa, tako da ne možete stvarno izabrati kada će izaći ili kada neće. U mom umu, kao što sam rekao pre, samo sam srećan što je konačno izašlo, jer je to olakšanje i za mene i za moj tim, koji je još uvek ovde. Očigledno zbog toga, priprema za ovaj turnir nije bila savršena zbog određenih okolnosti. Ali, znate, sada je izašlo i to je to.

Ne krije da je bio zabrinut.

- Naravno da sam se brinuo, jer je to bio prvi put za mene i nadam se da će biti poslednji put da sam u ovakvoj situaciji. Takođe, postoji drugačiji deo koji moramo da vidimo, količina koju sam imao u telu, koja je 0.000000001, dakle, ima mnogo nula pre nego što se pojavljuje 1. Dakle, brinuo sam se, naravno, jer sam uvek igrač koji je vrlo pažljiv u ovome. Verujem da sam pošten igrač na terenu i van njega. I da, to je otprilike kako je sve to bilo i kako je prošlo.

Odgovorio je zatim i na optužbe da nije isti tretman za sve tenisere koji su se našli u takvoj situaciji.

- Ne, svaki igrač koji je testiran pozitivno mora da prođe isti proces. Nema prečica, nema različitog tretmana, svi prolaze kroz isti proces. Zašto sam nastavio da igram, upravo sam to sada objasnio i to je sve što imam da kažem. Znam da ponekad frustracija drugih igrača može biti očigledna. Ali možda zato što su bili suspendovani nisu tačno znali odakle dolazi supstanca, niti koja je supstanca u pitanju, ali glavni razlog je odakle dolazi i kako je ušla u njihov sistem. Mi smo to odmah znali i bili smo svesni šta se dogodilo. Odmah smo se obratili, i bio sam suspendovan dva, tri dana. Nisam mogao da treniram i sve to. Ali su to veoma brzo prihvatili, i zato je tako - istakao je Siner.

On će biti prvi nosilac na US openu, a u prvom kolu će igrati protiv Amerikanca Mekenzija Mekdonalda.

Autor: Dalibor Stankov