OTAC ĐOKOVIĆEVOG RIVALA OPTUŽIO NOVAKA ZA ŠPIJUNAŽU! Sramne reči pre velikog finala: Video je dron i poludeo (VIDEO)

Svašta smo čuli o Novaku Đokoviću, ali ovo je verovatno najneverovatnija priča do sada. Apostolos Cicipas ima baš bujnu maštu.

"Tokom Cicipasovog treninga dron je leteo na nebu i njegov otac je poludeo! Rekao je da je to Đoković koji ga špijunira!", ispričao je nekadašnji fizioterapeut Stefanosa Cicipasa Žerom Bjanki za "L'Ekip".

Otac grčkog tenisera godinama je bio njegov trener, a odnedavno je ta saradnja okončana i konačno je "puklo" između njih. Isticao je Stefanos kako za neke stvari Apostolos nije imao sluha, a ova priča to potvrđuje.

Bjanki je ispričao da su treninzi Cicipasa bili predugački i previše naporni, a narav njegovog oca neverovatna.

"Trening je trajao sat i trideset sedam minuta. Normalno je to samo zagrevanje, maksimalno 45 minuta. Rekao sam sebi:'Stefanos apsolutno mora da stane, pa on ima meč!' Na kraju sam otišao pre kraja. Tokom treninga dron je leteo na nebu i njegov otac je poludeo! Govorio je da je to "Đoko" koji ga špijunira", ispričao je Bjanki za "L'Ekip" scenu sa poslednjeg treninga pred finale Rolan Garosa 2021. godine.



Cicipas je te godine preko Danila Medvedeva i Aleksandera Zvereva stigao do finala, ali je Đoković na kraju pobedio posle velikog preokreta i dva seta zaostatka.

A RG 2021 #Tsitsipas crazy story as told by former physiotherapist, Jérôme Bianchi:



"During the training, a drone was flying in the sky and the father was going crazy, saying that it was "Djoko" (Novak Djokovic, his opponent) who was spying on him."

🤣https://t.co/tCVUFwn7ga