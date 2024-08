PANIKA NA US OPENU: Novak napustio trening - svi zabrinuti!

Đoković odradio jedan deo treninga sa Runeom, ali posle toga nije pojavio pred navijačima na Artur Ešu

Uh, ovo nije dobro za Novaka Đokovića pred početak US opena. Najbolji teniser svih vremena trenirao je sa Holgerom Runeom, ali ga nije završio navodno zbog povrede.

Novak i Rune su prvi deo treninga odradili na jednom manjih terena, i kada su trebalo da se prebace na Artur Eš, stigla je informacija da srpski igrač ima neki problem i da je napustio kompleks poslednjeg grend slema, ali za sada se ne zna koji su tačno razlozi.

Djokovic was supposed to practice with Rune on Ashe at 1pm.



Rune waited for 15 mins before Djokovic’s team took his bags off the court.



Not sure what is happening. Rune now signing autographs. pic.twitter.com/ufE83yN7Ac